Євро значно подешевшав: курс НБУ на 18 вересня та як працює фінансовий моніторинг

Національний банк України встановив офіційні курси валют на п’ятницю, 18 вересня. Долар зріс у ціні, тоді як євро подешевшав.

Яку вартість на валюту встанов регулятор та чому важливо підтверджувати походження коштів, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 18 вересня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,66 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем, американська валюта подорожчала на 6 копійок.

Офіційний курс євро на п’ятницю становить 51,23 гривні. Напередодні європейська валюта коштувала 51,44 гривні, відповідно, за день її курс знизився 21 копійку.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 18 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Чому важливо підтверджувати походження коштів

Вцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов у подкасті пояснив, що перевірка окремих операцій у межах фінансового моніторингу не означає автоматичного блокування рахунку чи упередженого ставлення до клієнта.

Сучасні системи фінмоніторингу значною мірою автоматизовані. Алгоритми аналізують операції та можуть звертати увагу на нетипову для конкретного клієнта фінансову поведінку. Додаткову перевірку, зокрема, може викликати значне надходження коштів із подальшим розподілом на велику кількість карток або інші операції, які суттєво відрізняються від звичайного користування рахунком.

''Є автоматичні алгоритми, які аналізують весь масив операцій, який проходить в банку. Якщо є якісь невідповідності, то ця операція переноситься на поглиблене вивчення'', – пояснив Мамедов.

У такій ситуації банк може звернутися до клієнта з проханням пояснити економічний зміст операції або надати документи, які підтверджують походження коштів.

Мамедов радить не ігнорувати такі звернення, а якнайшвидше зв’язатися з банком через службу підтримки, мобільний застосунок або інші офіційні канали та надати необхідну інформацію.

За словами банкіра, у процесі інтеграції України до європейського фінансового простору вимоги до прозорості походження коштів матимуть дедалі більше значення. Тому тим, хто накопичує, інвестує або проводить значні фінансові операції, важливо мати можливість підтвердити джерело доходів.

''Треба завжди думати про те, як пояснити, де ти заробив кошти, які плануєш інвестувати. Це можуть бути документальні підтвердження доходу від продажу активів, розміщення депозитів, подана декларація або отримана заробітна плата. І надалі вимоги щодо походження коштів будуть тільки посилюватись'', – підсумував Мамедов.