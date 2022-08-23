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Євро впав нижче паритету з доларом: що відбувається з європейською валютою

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Брюссель, Вівторок 23 серпня 2022 14:15
Євро впав нижче паритету з доларом: що відбувається з європейською валютою Фото: євро коштує дешевше долара вперше з 2022 року (GettyImage)
Автор: Олександр Білоус

Курс євро до долара у вівторок, 23 серпня, досяг нового мінімуму за 20 років. Євро торгується нижче паритету через побоювання, що енергетичний шок буде підтримувати інфляцію на високому рівні і зробить рецесію в Європі майже неминучою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Єдина європейська валюта знизилася на 0,15% до 0,9930 долара і знаходиться нижче ключового рівня в 1 долар.

Як зазначив Кеннет Брукс, валютний стратег Societe Generale в Лондоні, зараз банк намагається з'ясувати, яка частина руху євро обумовлена низькою літньою ліквідністю. "Але, звичайно ж, вчорашнє підвищення цін на газ - погана новина для всіх", - додав він.

Оптові ціни на газ у Великобританії і Нідерландах різко зросли 22 серпня, оскільки перспектива ремонту російського газопроводу в Європу поставила ринки в глухий кут.

Росія призупинить поставки природного газу в Європу по газопроводу "Північний потік-1" на три дні в кінці місяця, що стане останнім нагадуванням про нестабільний стан енергопостачання континенту.

Хвилі спеки на континенті вже створили навантаження на енергопостачання, і зростають побоювання, що будь-які перебої в зимові місяці можуть мати руйнівні наслідки для ділової активності.

"Враховуючи нинішній настрій, очевидно, є побоювання, що це буде три дні або три роки", - сказав Рей Аттрілл, глава відділу валютної стратегії в Національному банку Австралії (NAB).

По відношенню до кошика валют, в якому євро має найбільшу вагу, індекс долара США відкотився від сесійних максимумів і востаннє торгувався на позначці 108,93.

Як заявила міністр фінансів Джанет Йеллен, зміцнення долара США до світових валют сталося через сильне економічне зростання, дій ФРС щодо підвищення процентних ставок і припливу капіталу.

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