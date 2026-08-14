Євро стрімко пішов угору: курс валют НБУ на 17 серпня та які чинники підтримують гривню

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Офіційний курс долара на 17 серпня становить 44,70 грн.

Американська валюта подорожчала на 1 копійку порівняно з 14 серпня.

Курс євро встановлено на рівні 51,70 грн.

Європейська валюта додала 15 копійок за вихідні.

Вигідні гривневі депозити можуть відволікти частину населення від купівлі валюти.

За оцінкою банкіра, до 25% вільних заощаджень можуть залишитися в банківській системі.

Курс валют НБУ

НБУ встановив офіційний курс долара на 17 серпня на рівні 44,70 грн за долар. Порівняно з 14 серпня американська валюта подорожчала на 1 копійку.

Офіційний курс євро становить 51,70 грн. За вихідні європейська валюта додала 15 копійок, адже попередній курс був на рівні 51,55 грн.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 17 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Що підтримує гривню зараз

Як зазначив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, одним із чинників підтримки гривні залишаються вигідні депозитні програми.

''За нашими оцінками, вигідні гривневі вклади можуть залучити до 20-25% вільних заощаджень громадян. Частина коштів, яка могла б потрапити на готівковий валютний ринок, залишатиметься у банківській системі'', – сказав він.

За словами банкіра, додатковим фактором підтримки гривні стало підвищення облікової ставки НБУ до 15,5%, що робить гривневі інструменти більш привабливими для заощаджень.