Евро стремительно пошел вверх: курс валют НБУ на 17 августа и какие факторы поддерживают гривну

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Официальный курс доллара на 17 августа составил 44,70 грн.

Американская валюта подорожала на 1 копейку по сравнению с 14 августа.

Курс евро установлен на уровне 51,70 грн.

Европейская валюта прибавила 15 копеек за выходные.

Выгодные гривневые депозиты могут отвлечь часть населения от покупки валюты.

По оценке банкира, до 25% свободных сбережений могут остаться в банковской системе.

Курс валют НБУ

НБУ установил официальный курс доллара на 17 августа на уровне 44,70 грн/доллар. По сравнению с 14 августа американская валюта подорожала на 1 копейку.

Официальный курс евро составляет 51,70 грн. За выходные европейская валюта прибавила 15 копеек, ведь предыдущий курс был на уровне 51,55 грн.

Фото: официальный курс валют НБУ на 17 августа (Инфографика РБК-Украина)

Что поддерживает гривну сейчас

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой , одним из факторов поддержки гривни остаются выгодные депозитные программы.

''По нашим оценкам, выгодные гривневые вклады могут привлечь до 20-25% свободных сбережений граждан. Часть средств, которая могла бы попасть на наличный валютный рынок, будет оставаться в банковской системе'', – сказал он.

По словам банкира, дополнительным фактором поддержки гривни стало повышение учетной ставки НБУ до 15,5%, что делает гривневые инструменты более привлекательными для сбережений.