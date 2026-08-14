ua en ru
Пт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Євро стрімко пішов угору: курс валют НБУ на 17 серпня та які чинники підтримують гривню

16:32 14.08.2026 Пт
2 хв
Частину попиту на валюту можуть стримати депозити
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Євро стрімко пішов угору: курс валют НБУ на 17 серпня та які чинники підтримують гривню Фото: НБУ оновив офіційні курси валют (колаж РБК-Україна)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Національний банк України оновив офіційний курс валют на понеділок, 17 серпня. Долар майже не змінив позицій, тоді як євро продемонстрував помітніше зростання.

Скільки тепер коштують основні іноземні валюти та що може вплинути на попит українців на долар і євро, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Офіційний курс долара на 17 серпня становить 44,70 грн.
  • Американська валюта подорожчала на 1 копійку порівняно з 14 серпня.
  • Курс євро встановлено на рівні 51,70 грн.
  • Європейська валюта додала 15 копійок за вихідні.
  • Вигідні гривневі депозити можуть відволікти частину населення від купівлі валюти.
  • За оцінкою банкіра, до 25% вільних заощаджень можуть залишитися в банківській системі.

Курс валют НБУ

НБУ встановив офіційний курс долара на 17 серпня на рівні 44,70 грн за долар. Порівняно з 14 серпня американська валюта подорожчала на 1 копійку.

Офіційний курс євро становить 51,70 грн. За вихідні європейська валюта додала 15 копійок, адже попередній курс був на рівні 51,55 грн.

Євро стрімко пішов угору: курс валют НБУ на 17 серпня та які чинники підтримують гривню

Фото: офіційний курс валют НБУ на 17 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Валютна відлига від НБУ. Чого чекати курсу гривні після серпневих послаблень

Що підтримує гривню зараз

Як зазначив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, одним із чинників підтримки гривні залишаються вигідні депозитні програми.

''За нашими оцінками, вигідні гривневі вклади можуть залучити до 20-25% вільних заощаджень громадян. Частина коштів, яка могла б потрапити на готівковий валютний ринок, залишатиметься у банківській системі'', – сказав він.

За словами банкіра, додатковим фактором підтримки гривні стало підвищення облікової ставки НБУ до 15,5%, що робить гривневі інструменти більш привабливими для заощаджень.

Читайте також: Послаблення обмежень підштовхне українців до купівлі валюти: експерти оцінили вплив на курс
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Курс долара Курс євро
Новини
У ЗСУ дотепно відреагували на погрозу РФ "заморозити" Україну взимку
У ЗСУ дотепно відреагували на погрозу РФ "заморозити" Україну взимку
Аналітика
Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G