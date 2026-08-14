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Евро стремительно пошел вверх: курс валют НБУ на 17 августа и какие факторы поддерживают гривну

16:32 14.08.2026 Пт
2 мин
Часть спроса на валюту могут сдержать депозиты
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Евро стремительно пошел вверх: курс валют НБУ на 17 августа и какие факторы поддерживают гривну Фото: НБУ обновил официальные курсы валют (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины обновил официальный курс валют в понедельник, 17 августа. Доллар почти не изменил позиций, тогда как евро продемонстрировал более заметный рост.

Сколько сейчас стоят главные иностранные валюты и что может воздействовать на спрос украинцев на бакс и евро, – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Официальный курс доллара на 17 августа составил 44,70 грн.
  • Американская валюта подорожала на 1 копейку по сравнению с 14 августа.
  • Курс евро установлен на уровне 51,70 грн.
  • Европейская валюта прибавила 15 копеек за выходные.
  • Выгодные гривневые депозиты могут отвлечь часть населения от покупки валюты.
  • По оценке банкира, до 25% свободных сбережений могут остаться в банковской системе.

Курс валют НБУ

НБУ установил официальный курс доллара на 17 августа на уровне 44,70 грн/доллар. По сравнению с 14 августа американская валюта подорожала на 1 копейку.

Официальный курс евро составляет 51,70 грн. За выходные европейская валюта прибавила 15 копеек, ведь предыдущий курс был на уровне 51,55 грн.

Евро стремительно пошел вверх: курс валют НБУ на 17 августа и какие факторы поддерживают гривну

Фото: официальный курс валют НБУ на 17 августа (Инфографика РБК-Украина)

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Что поддерживает гривну сейчас

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой , одним из факторов поддержки гривни остаются выгодные депозитные программы.

''По нашим оценкам, выгодные гривневые вклады могут привлечь до 20-25% свободных сбережений граждан. Часть средств, которая могла бы попасть на наличный валютный рынок, будет оставаться в банковской системе'', – сказал он.

По словам банкира, дополнительным фактором поддержки гривни стало повышение учетной ставки НБУ до 15,5%, что делает гривневые инструменты более привлекательными для сбережений.

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