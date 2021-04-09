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Евро стоит дороже 33 гривен: НБУ установил курс на 12 апреля

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 17:42
Евро стоит дороже 33 гривен: НБУ установил курс на 12 апреля Фото: единая европейская валюта падает (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,15 гривен за евро. Это на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 апреля установлен на таком уровне: 33,1522 гривен за евро (-0,0744 грн). При этом курс евро на 9 апреля составляет 33,2266 гривен за евро.

Евро стоит дороже 33 гривен: НБУ установил курс на 12 апреля

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 33,19 гривен за евро.. Курс евро в покупке составляет 33,17 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс снизился на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 апреля установлен на таком уровне: 27,9094 гривен за 1 доллар (-0,0674 грн). При этом курс доллара на 9 апреля составляет: 27,9768 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение двух дней подряд.

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