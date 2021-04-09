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Євро коштує дорожче 33 гривень: НБУ встановив курс на 12 квітня

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 17:42
Євро коштує дорожче 33 гривень: НБУ встановив курс на 12 квітня Фото: єдина європейська валюта падає (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 12 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,15 гривень за євро. Це на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 12 квітня встановлено на такому рівні: 33,1522 гривень за євро (-0,0744 грн). При цьому курс євро на 9 квітня становить 33,2266 гривень за євро.

Євро коштує дорожче 33 гривень: НБУ встановив курс на 12 квітня

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 33,19 гривень за євро.. Курс євро на купівлі становить 33,17 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 12 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 гривень за долар. Курс знизився на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 12 квітня встановлено на такому рівні: 27,9094 гривень за 1 долар (-0,0674 грн). При цьому курс долара на 9 квітня складає: 27,9768 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом двох днів підряд.

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