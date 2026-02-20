ua en ru
Євро "штормить": НБУ змінив офіційний курс на 20 лютого - а що в обмінниках сьогодні

Україна, П'ятниця 20 лютого 2026 12:50
UA EN RU
Євро "штормить": НБУ змінив офіційний курс на 20 лютого - а що в обмінниках сьогодні Фото: курс євро НБУ опустив, що з цінами в обмінниках (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Нацбанк вчора різко опустив курс євро на понад 30 копійок, обмінники теж перейшли до зниження вартості. Долар же стабільно тримається на позначці за 43 гривні.

Скільки сьогодні коштує валюта та яка причина офіційного "шторму" євро - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Курс НБУ на 20 февраля и на что влияют валютные скачки

Головне:

  • Рішення НБУ: Офіційний євро впав одразу на 34 копійки, долар - лише на 3 копійки.
  • Світовий ринок: Долар зміцнився до євро через очікування жорсткої політики ФРС США та ризики на Близькому Сході.
  • Готівковий ринок: Банки та обмінники тримають курс євро вище за офіційний - на рівні 51,30-51,35 грн.

Що вирішив НБУ і чому

Вчора Нацбанк опустив курс євро на 34 копійки до 50,91 гривень. Долар же опстився на три копійки і на сьогодні офіційний курс становить 43,26 гривні.

Як пояснив у коментарі РБК-Україна керівник з продажів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль, долар зміцнився щодо євро, оскільки ФРС США не виключила підвищення ставок замість їх зниження.

За його словами, це посилило очікування жорсткої монетарної політики. Також через ризики на Близькому Сході зріс попит на долар як безпечний актив. У результаті курс євро впав до 1.1750 на світовому ринку, що спричинило його зниження і щодо гривні.

Курс валют: обмінники та банки

За даними порталу Minfin, сьогодні середній курс євро в обмінниках становить 51,30 гривню для купівлі, а здати валюту можна за курсом - 51,10 гривня.

Євро &quot;штормить&quot;: НБУ змінив офіційний курс на 20 лютого - а що в обмінниках сьогодні

Фото: курс валют в обмінниках 20 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Середній курс долара в обмінниках для покупки становить 43,27 гривні, а здати валюту можна за курсом 43,19 гривні.

Середній курс євро в банках сьогодн тримається на рівні 51,35 гривні при покупці та 50,65 гривень - для здачі валюти.

Долар в банках сьогодні можна купити за середнім кусом у 43,5 гривні, а здати - по 43 гривні.

Читайте також:

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

