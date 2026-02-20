ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Евро "штормит": НБУ изменил официальный курс на 20 февраля - а что в обменниках сегодня

Украина, Пятница 20 февраля 2026 12:50
UA EN RU
Евро "штормит": НБУ изменил официальный курс на 20 февраля - а что в обменниках сегодня Фото: курс евро НБУ опустил, что с ценами в обменниках (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Нацбанк вчера резко опустил курс евро более чем на 30 копеек, обменники тоже перешли к снижению стоимости. Доллар же стабильно держится на отметке за 43 гривны.

Сколько сегодня стоит валюта и какова причина официального "шторма" евро - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Курс НБУ на 20 февраля и на что влияют валютные скачки

Главное:

  • Решение НБУ: Официальный евро упал сразу на 34 копейки, доллар - всего на 3 копейки.
  • Мировой рынок: Доллар укрепился к евро из-за ожиданий жесткой политики ФРС США и рисков на Ближнем Востоке.
  • Наличный рынок: Банки и обменники держат курс евро выше официального - на уровне 51,30-51,35 грн.

Что решил НБУ и почему

Вчера Нацбанк опустил курс евро на 34 копейки до 50,91 гривен. Доллар же опстился на три копейки и на сегодня официальный курс составляет 43,26 гривны.

Как пояснил в комментарии РБК-Украина руководитель по продажам АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль, доллар укрепился относительно евро, поскольку ФРС США не исключила повышение ставок вместо их снижения.

По его словам, это усилило ожидания жесткой монетарной политики. Также из-за рисков на Ближнем Востоке вырос спрос на доллар как безопасный актив. В результате курс евро упал до 1.1750 на мировом рынке, что повлекло его снижение и по отношению к гривне.

Курс валют: обменники и банки

По данным портала Minfin, сегодня средний курс евро в обменниках составляет 51,30 гривну для покупки, а сдать валюту можно по курсу - 51,10 гривна.

Евро &quot;штормит&quot;: НБУ изменил официальный курс на 20 февраля - а что в обменниках сегодня

Фото: курс валют в обменниках 20 февраля (инфографика РБК-Украина)

Средний курс доллара в обменниках для покупки составляет 43,27 гривны, а сдать валюту можно по курсу 43,19 гривны.

Средний курс евро в банках сегодня держится на уровне 51,35 гривны при покупке и 50,65 гривен - для сдачи валюты.

Доллар в банках сегодня можно купить по среднему кусу в 43,5 гривны, а сдать - по 43 гривны.

Читайте также:

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Финансы Курс доллара Курс евро Курсы валют
Новости
Зеленский назвал условия для реальных компромиссов с Россией
Зеленский назвал условия для реальных компромиссов с Россией
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"