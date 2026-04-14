Євро встановив рекорд, долар дорожчає: курс на 15 квітня і чим вигідні гривневі облігації

Нацбанк трохи підвищив курс долара на середу, 15 квітня. А от європейська валюта різко здорожчає до рекордного рівня.
Скільки коштуватиме валюта завтра та чим вигідні заощадження в ОВДП
Головне
Нацбанк встановив курс долара на завтра на 6 копійок вище, ніж на сьогодні. У середу, 15 квітня, курс долара буде становити 43,49 гривні.
Євро різко здорожчає відразу на 57 копійок. Курс євро на завтра Нацбанк встановив на рівні 51,32 гривні. Це історичний максимум. Минулий рекорд був встановлений 19 лютого на рівні 51,26 гривні.
Яким буде курс долара і євро 15 квітня (Інфографіка РБК-Україна)
Як раніше розповідав РБК-Україна фінансовий експерт Тарас Козак, купівля гривневих ОВДП - найкращий спосіб зберегти та примножити заощадження в Україні. І ось чому:
Дохідність ОВДП: При нинішній інфляції у 8%, державні облігації дають 17% прибутку. Це означає, що реальна купівельна спроможність вкладених коштів зростає на 9-10% за рік.
Збитковість долара: Через нестачу інформації громадяни часто інвестують у готівковий долар. Проте за 2025 рік курс залишався незмінним (на рівні 42 грн/дол), через що валютні заощадження просто втратили 8% своєї вартості під тиском інфляції.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.