Євро різко пішов угору, долар завмер: який курс встановив НБУ на 16 червня

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НБУ залишив курс долара на рівні 44,81 грн (без змін).

Курс євро зріс до 52,03 грн (+18 коп.).

Експерти прогнозують долар у межах 44,4-45,1 грн на міжбанку.

Попит на валюту перевищує пропозицію приблизно на 10-15%.

Для стабілізації ринку НБУ може витрачати до 900 млн доларів інтервенцій на тиждень.

Курс євро значною мірою залежатиме від ситуації на світових ринках та подій на Близькому Сході.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на 16 червня офіційний курс долара на рівні 44,81 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта не змінилася в ціні.

Водночас євро продовжив дорожчати. Офіційний курс європейської валюти зріс на 18 копійок – до 52,03 гривні.

Таким чином, долар поки залишається стабільним, тоді як євро демонструє більш активну динаміку через вплив зовнішніх факторів.

Курс валют НБУ на 16 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Яким буде курс долара найближчим часом

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна зазначив, що найближчим часом долар перебуватиме в межах 44,4-45,1 гривні на міжбанківському ринку.

На готівковому ринку, за його оцінками, курс може коливатися в діапазоні 44,3-45 гривень за долар.

Експерт також звернув увагу, що попит на валюту залишається вищим за пропозицію приблизно на 10-15%. Для підтримання рівноваги Нацбанку може знадобитися від 850 до 900 млн доларів валютних інтервенцій на тиждень.

''Такий обсяг є показовим: ринок не перебуває в ідеальному балансі, але й не демонструє ознак неконтрольованості'', – зазначив Лєсовий.

Що буде з євро

На відміну від долара, євро залишається більш залежним від зовнішніх чинників.

За словами Лєсового, наразі очікуване співвідношення євро до долара перебуває в межах 1,15-1,18. За такого сценарію курс євро в Україні може коливатися від 51 до 52,5 гривні.

Важливим фактором для європейської валюти залишається ситуація на Близькому Сході. Вона впливає на нафтові котирування, настрої інвесторів та динаміку основних світових валют.

Саме тому найближчими днями євро може залишатися більш волатильним, ніж долар, навіть попри відносну стабільність українського валютного ринку.