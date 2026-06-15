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Ціни на АЗС змінилися після вихідних: скільки вартує бензин, дизель та газ 15 червня

12:11 15.06.2026 Пн
2 хв
Деякі позиції пального на автозаправках змінилися на 1-3 гривні за літр
aimg Марія Кучерявець
Ціни на АЗС змінилися після вихідних: скільки вартує бензин, дизель та газ 15 червня Фото: Ціни на пальне після вихідних трохи змінилися (Getty Images)
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Після вихідних великі українські АЗС переважно не переглядали ціни на пальне. Але одна з популярних мереж підняла ціни на преміальний бензин, а окремі види, навпаки, знизила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг даних провідних мереж АЗС.

Головне

  • Бензин: в мережі "Укрнафта" відбулися різноспрямовані коливання: фірмовий бензин 95 (Energy) здорожчав одразу на 3 гривні до 77,90 грн/л, тоді як А-92 здешевшав на 1 гривню і коштує 68,90 грн/л.
  • ДП: Ціни на стандартне дизельне пальне після вихідних переважно утримують позиції в діапазоні 85,90-86,99 грн/л на більшості АЗС, проте в "Укрнафті" зафіксовано зниження вартості літра на 1 гривню - до 81,90 грн/л.
  • Газ: Автомобільний газ демонструє абсолютну стабільність на початку тижня в усіх ключових операторів ринку.

Що змінилося за вихідні?

Великі мережі OKKO, WOG та SOCAR увійшли в новий робочий тиждень із незмінними цінниками. Вартість бензину, дизельного пального та автомобільного газу на цих заправках повністю відповідає показникам минулої п'ятниці, 12 червня.

Натомість цінову політику переглянула "Укрнафта". Державна мережа підняла вартість бензину 95 (Energy) одразу на 3 гривні - з 74,90 грн/л до 77,90 грн/л.

Ціни на АЗС змінилися після вихідних: скільки вартує бензин, дизель та газ 15 червня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні 13 червня (інфографіка РБК-Україна)

Бензин А-92 на цій АЗС навпаки, здешевшав на 1 гривню і тепер коштує 68,90 грн/л (замість 69,90 грн/л).

Дизельне пальне (стандарт) "Укрнафта" продає на 1 гривню нижче - по 81,90 грн/л.

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Деталізація цін на АЗС 15 червня, понеділок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 88,90 грн
  • ДП Євро: 85,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 88,90 грн
  • ДП Євро-5: 85,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 89,90 грн
  • ДП NANO: 86,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 77,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДП (Energy): 82,90 грн
  • ДП: 81,90 грн
  • Газ: 43,90 грн
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