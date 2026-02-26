Євро на психологічній межі, долар стабільний: який курс 27 лютого і чому НБУ це контролює

Нацбанк трохи підвищив курс євро на 27 лютого, валюта знову перетнула психологічну позначку у 51 гривню. Долар тримається на 43 гривнях, хоча і впав в ціні на кілька копійок.

Скільки коштуватиме валюта завтра та навіщо НБУ керована гнучкість на валютному ринку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Курс на 27 лютого: Євро подолав психологічну межу - 51,02 грн (+6 коп.), долар впав до 43,20 грн (-4 коп.).

Євро подолав психологічну межу - 51,02 грн (+6 коп.), долар впав до 43,20 грн (-4 коп.). Чому курс не фіксований: НБУ відмовився від фіксованого курсу, щоб уникнути вичерпання резервів та фінансової кризи.

НБУ відмовився від фіксованого курсу, щоб уникнути вичерпання резервів та фінансової кризи. Керована гнучкість: Нацбанк сам покриває дефіцит валюти на ринку, що дозволяє гривні не лише слабшати, а й зміцнюватися.

Нацбанк сам покриває дефіцит валюти на ринку, що дозволяє гривні не лише слабшати, а й зміцнюватися. Результат: Ринок залишається стійким до воєнних шоків, а заощадження - захищеними від знецінення.

Курс валют НБУ

Нацбанк підвищив офіційний курс євро на 27 лютого на шість копійок - до 51,02 гривні.

Долар же навпаки втрачає в ціні. Офіційний курс долара на завтра встановлено на рівні 43,20 гривні, що на 4 копійки менше, ніж сьогодні.

Фото: курс валют на 27 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Від фіксованого курсу до гнучкості: які правила на валютному ринку

Як пояснюють в НБУ, фіксація курсу гривні на початку повномасштабного вторгнення була вимушеним та тимчасовим кроком. Це допомогло зупинити паніку та втримати фінансову систему.

Однак тривале утримання курсу на одному рівні зазвичай призводить до вичерпання резервів та глибоких криз, як це було у 2008 або 2014 роках. Щоб уникнути подібних потрясінь, НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості.

Що таке "керована гнучкість"?

Це не повне повернення до вільного ринку. Через війну в Україні бракує валюти (мало експорту та інвестицій), тому НБУ сам покриває цей дефіцит, продаючи долари з резервів.

Як це працює для людей?

Гривня тепер може не лише дешевшати, а й зміцнюватися (залежно від того, наскільки великим є дефіцит валюти на ринку). НБУ при цьому згладжує будь-які різкі стрибки.

Захист заощаджень

Завдяки діям Нацбанку та достатнім ставкам за депозитами, гривневі збереження українців залишаються захищеними від знецінення.

Чому це не звичайний "плаваючий" курс?

До великої війни НБУ лише "підправляв" курс, коли він занадто сильно коливався. Зараз же Нацбанк бере активну участь у торгах: він фактично забезпечує ринок необхідною кількістю валюти, якої не вистачає через воєнні обмеження.

Це дозволяє зберігати стійкість валютного ринку та не допускати накопичення проблем, які в минулому призводили до масштабних фінансових криз.

Поступове пом'якшення обмежень та гнучкість курсу - це спосіб зробити українську економіку міцнішою перед зовнішніми та внутрішніми викликами.