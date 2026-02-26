Евро на психологической черте, доллар стабилен: какой курс 27 февраля и почему НБУ это контролирует

Нацбанк немного повысил курс евро на 27 февраля, валюта снова пересекла психологическую отметку в 51 гривну. Доллар держится на 43 гривнах, хотя и упал в цене на несколько копеек.

Сколько будет стоить валюта завтра и зачем НБУ управляемая гибкость на валютном рынке - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Курс на 27 февраля: Евро преодолел психологический рубеж - 51,02 грн (+6 коп.), доллар упал до 43,20 грн (-4 коп.).

Евро преодолел психологический рубеж - 51,02 грн (+6 коп.), доллар упал до 43,20 грн (-4 коп.). Почему курс не фиксированный: НБУ отказался от фиксированного курса, чтобы избежать исчерпания резервов и финансового кризиса.

НБУ отказался от фиксированного курса, чтобы избежать исчерпания резервов и финансового кризиса. Управляемая гибкость: Нацбанк сам покрывает дефицит валюты на рынке, что позволяет гривне не только ослабевать, но и укрепляться.

Нацбанк сам покрывает дефицит валюты на рынке, что позволяет гривне не только ослабевать, но и укрепляться. Результат: Рынок остается устойчивым к военным шокам, а сбережения - защищенными от обесценивания.

Курс валют НБУ

Нацбанк повысил официальный курс евро на 27 февраля на шесть копеек - до 51,02 гривны.

Доллар же наоборот теряет в цене. Официальный курс доллара на завтра установлен на уровне 43,20 гривны, что на 4 копейки меньше, чем сегодня.

Фото: курс валют на 27 февраля (инфографика РБК-Украина)

От фиксированного курса к гибкости: какие правила на валютном рынке

Как объясняют в НБУ, фиксация курса гривны в начале полномасштабного вторжения была вынужденным и временным шагом. Это помогло остановить панику и удержать финансовую систему.

Однако длительное удержание курса на одном уровне обычно приводит к исчерпанию резервов и глубоким кризисам, как это было в 2008 или 2014 годах. Чтобы избежать подобных потрясений, НБУ перешел к режиму управляемой гибкости.

Что такое "управляемая гибкость"?

Это не полный возврат к свободному рынку. Из-за войны в Украине не хватает валюты (мало экспорта и инвестиций), поэтому НБУ сам покрывает этот дефицит, продавая доллары из резервов.

Как это работает для людей?

Гривна теперь может не только дешеветь, но и укрепляться (в зависимости от того, насколько велик дефицит валюты на рынке). НБУ при этом сглаживает любые резкие скачки.

Защита сбережений

Благодаря действиям Нацбанка и достаточным ставкам по депозитам, гривневые сбережения украинцев остаются защищенными от обесценивания.

Почему это не обычный "плавающий" курс?

До большой войны НБУ лишь "подправлял" курс, когда он слишком сильно колебался. Сейчас же Нацбанк активно участвует в торгах: он фактически обеспечивает рынок необходимым количеством валюты, которой не хватает из-за военных ограничений.

Это позволяет сохранять устойчивость валютного рынка и не допускать накопления проблем, которые в прошлом приводили к масштабным финансовым кризисам.

Постепенное смягчение ограничений и гибкость курса - это способ сделать украинскую экономику крепче перед внешними и внутренними вызовами.