Євро опустився нижче 50 гривень, долар дешевшає: курс НБУ на 17 листопада

Курс валют НБУ

На вівторок, 17 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,39 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 3 копійки – 16 листопада її курс становив 45,42 гривні.

Офіційний курс євро також знизився. На 17 листопада НБУ встановив його на рівні 49,98 гривні, що на 24 копійки менше, ніж днем раніше. У понеділок європейська валюта коштувала 50,22 гривні.

Фото: курс валют НБУ на 17 листопада (інфографіка РБК-Україна)

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Яким буде курс євро до кінця року

Подальша динаміка європейської валюти в Україні залежатиме не лише від ситуації на внутрішньому валютному ринку, а й від співвідношення євро та долара на міжнародних майданчиках.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов у подкасті РБК-Україна ''ЦЕ БАЗА'' зазначив, що за умови курсу долара близько 46 гривень та співвідношення євро до долара на рівні 1,10 український курс євро може становити приблизно 50,5–51 гривню.

За такого сценарію банкір не очікує, що до кінця року євро знову подорожчає до цьогорічного пікового рівня – близько 52,5 гривні.

Як рішення центробанків впливатимуть на валютний ринок

На міжнародне співвідношення валют впливатимуть рішення Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку щодо процентних ставок.

Мамедов припускає, що спочатку долар може дещо зміцнитися, а співвідношення євро до долара знизитися приблизно до 1,08. Водночас наступного року європейська валюта може відіграти це падіння.

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