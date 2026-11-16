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Долар та євро подешевшали в обмінниках: скільки коштує валюта 16 листопада

09:30 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Анастасія Мацепа
Долар та євро подешевшали в обмінниках: скільки коштує валюта 16 листопада Фото: банки та обмінники оновили курси іноземних валют (РБК-Україна)
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У понеділок, 16 листопада, курси долара та євро в українських обмінниках дещо знизилися. У банках вартість валют відрізняється залежно від установи та способу розрахунку.

Скільки коштують долар та євро в обмінниках і банках 16 листопада, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, станом на ранок понеділка, 16 листопада, долар в обмінниках купують по 46,00 гривні (-3 коп), а продають – по 46,20 гривні (-3 коп).

Євро в пунктах обміну сьогодні купують по 51,04 гривні (-6 коп), а продають – по 51,30 гривні (-15 коп).

Долар та євро подешевшали в обмінниках: скільки коштує валюта 16 листопада
Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

Середній курс долара в банках становить 45,35 гривні (+12 коп) для купівлі валюти та 45,92 гривні (-5 коп) для її продажу.

Євро банки купують у середньому по 50,19 гривні (+2 коп), а продають – по 51,10 гривні (-7 коп).

Долар та євро подешевшали в обмінниках: скільки коштує валюта 16 листопада
Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,95 гривні (без змін), а карткою – по 45,87 гривні (без змін). Євро у відділеннях банку можна купити по 51,10 гривні (-20 коп), а карткою – по 51,02 гривні (-26 коп).

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,95 гривні (+5 коп), а карткою – по 46,05 гривні (без змін). Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,15 гривні (-10 коп), а карткою – по 51,30 гривні (-10 коп).

''ПУМБ'' продає долари в касах по 45,90 гривні (без змін), а за комерційним курсом – по 45,90 гривні (без змін). Євро у відділеннях банку можна купити по 51,10 гривні (без змін).

Monobank сьогодні продає долари по 45,82 гривні (-4 коп), а євро – по 50,95 гривні (-6 коп).

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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