Евро опустился ниже 50 гривен, доллар дешевеет: курс НБУ на 17 ноября

Курс валют НБУ

Во вторник, 17 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,39 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подешевела на 3 копейки – 16 ноября ее курс составил 45,42 гривны.

Официальный курс евро тоже снизился. На 17 ноября НБУ установил его на уровне 49,98 гривны, что на 24 копейки меньше, чем днем ранее. В понедельник европейская валюта обошлась в 50,22 гривны.

Фото: курс валют НБУ на 17 ноября (инфографика РБК-Украина)

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Каким будет курс евро до конца года

Дальнейшая динамика европейской валюты в Украине будет зависеть не только от ситуации на внутреннем валютном рынке, но и соотношения евро и доллара на международных площадках.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ''Глобус Банка'' Сергей Мамедов в подкасте РБК-Украина ''ЭТО БАЗА'' отметил, что при условии курса доллара около 46 гривен и соотношение евро к доллару на уровне 1,10 украинский курс евро может составить примерно 50,5-51 гривну.

При таком сценарии банкир не ожидает, что до конца года евро снова подорожает до нынешнего пикового уровня – около 52,5 гривны.

Как решения центробанков будут влиять на валютный рынок

На международное соотношение валют будут влиять решения Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка по процентным ставкам.

Мамедов предполагает, что поначалу доллар может несколько укрепиться, а соотношение евро к доллару снизится примерно до 1,08. В то же время, в следующем году европейская валюта может отыграть это падение.

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