Євро оновив історичний максимум: курс НБУ на 21 серпня та що робити з пошкодженими купюрами

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Курс долара на 21 серпня становить 44,61 грн – на 9 копійок менше, ніж днем раніше.

Курс євро зріс до 52,13 грн – на 27 копійок за добу.

52,13 грн за євро – новий історичний максимум офіційного курсу НБУ.

Зношені або пошкоджені банкноти іноземної валюти можна здати на інкасо в українському банку.

Курс валют НБУ

НБУ на п’ятницю, 21 серпня встановив офіційний курс долара на рівні 44,61 грн. Напередодні американська валюта коштувала 44,70 грн, тому за добу вона подешевшала на 9 копійок.

Водночас євро встановився на рівні 52,13 грн. У четвер курс становив 51,86 грн, тобто європейська валюта додала 27 копійок.

Таким чином, офіційний курс євро оновив історичний максимум, тоді як долар продовжив зниження.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 21 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Що робити зі зношеними банкнотами іноземної валюти

НБУ пояснив, що робити з іноземними банкнотами, які мають пошкодження.

Якщо на банкноті є написи, забруднення, надриви або розрізи, її можна здати на інкасо. Для цього потрібно звернутися до будь-якого українського банку, який здійснює операції з відповідною іноземною валютою.

Банки приймають зношені та пошкоджені банкноти, передають їх до країни походження та обмінюють на придатні до обігу.