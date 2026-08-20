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Евро обновил исторический максимум: курс НБУ на 21 августа и что делать с поврежденными купюрами

16:33 20.08.2026 Чт
2 мин
Какой курс валют установлен в конце недели?
aimg Анастасия Мацепа
Фото: НБУ установил официальный курс доллара и евро на 20 августа (коллаж РБК-Украина)

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на пятницу, 21 августа. Евро продолжил дорожать, установив исторический максимум, в то время как американский доллар подешевел.

Какой курс валют установил НБУ и что делать с изношенными банкнотами иностранной валюты, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Курс доллара на 21 августа составляет 44,61 грн – на 9 копеек меньше, чем днем ранее.
  • Курс евро вырос до 52,13 грн – на 27 копеек в сутки.
  • 52,13 грн за евро – новый исторический максимум официального курса НБУ.
  • Изношенные или поврежденные банкноты иностранной валюты можно сдать на инкассо в банке.

Курс валют НБУ

НБУ на пятницу, 21 августа, установил официальный курс доллара на уровне 44,61 грн. Накануне американская валюта стоила 44,70 грн, поэтому в сутки она подешевела на 9 копеек.

В то же время евро установился на уровне 52,13 грн. В четверг курс составил 51,86 грн, то есть европейская валюта прибавила 27 копеек.

Таким образом, официальный курс евро обновил исторический максимум, тогда как доллар продолжил понижение.

Фото: официальный курс валют НБУ на 21 августа (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар упал в цене, а евро – растет: актуальные ценники в обменниках и банках на 20 августа

Что делать с изношенными банкнотами иностранной валюты

НБУ объяснил, что делать с иностранными банкнотами, имеющими повреждения.

Если на банкноте есть надписи, загрязнения, надрывы или разрезы, ее можно сдать на инкассо. Для этого нужно обратиться в любой украинский банк, совершающий операции с соответствующей иностранной валютой.

Банки принимают изношенные и поврежденные банкноты, передают их в страну происхождения и обменивают на годные.

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