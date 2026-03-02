Євро обвалилося, долар росте: курс на 3 березня та як війна з Іраном впливає на валюту

Головне:

Курс НБУ на 3 березня: Долар зріс на 14 копійок до 43,23 грн, тоді як євро різко впало на 26 копійок - до 50,60 грн.

Долар зріс на 14 копійок до 43,23 грн, тоді як євро різко впало на 26 копійок - до 50,60 грн. Ймовірна причина стрибка: Війна з Іраном змусила інвесторів масово купувати долар як "безпечний актив", що послабило інші світові валюти, зокрема євро.

Війна з Іраном змусила інвесторів масово купувати долар як "безпечний актив", що послабило інші світові валюти, зокрема євро. Прогноз: Поточні коливання мають спекулятивний характер. Подальша доля курсу залежатиме від тривалості війни та контролю США над нафтовим ринком.

Курс валют НБУ

Нацбанк оновив офіційний курс долара на євро на 3 березня. Тож, курс долара на завтра встановлено на рівні 43,23 гривень. Це на 14 копійок вище за сьогодні.

Щодо євро, воно різко падає і завтра офіційний курс становитиме 50,60 гривень. Це аж на 26 копійок нижче, ніж сьогодні.

Як події на Близькому Сході впливають на українську гривню

Як пояснив у коментарі РБК-Україна фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, в Україні розпочався період сезонного зміцнення гривні. Цьому сприяє старт аграрного сезону (продаж залишків зерна та приплив валюти), а також завершення опалювального сезону, що знижує витрати на купівлю газу та електрики. Однак у ситуацію втрутився новий потужний фактор - війна з Іраном.

Чому зростає долар?

За словами експерта, через бойові дії, під ударом яких опинилися не лише Іран та Ізраїль, а й стабільні раніше країни (Дубай, Катар, Бахрейн), світові інвестори почали шукати "тиху гавань".

Вони масово скуповують безпечні активи: долар, золото, срібло та американські облігації. Це призвело до різкого зростання вартості долара щодо інших світових валют.

Вплив на паливо та ціни

Шевчишин пояснює, що війна вже зачепила нафтову інфраструктуру - зокрема, зупинився найбільший нафтопереробний завод Saudi Aramco в Саудівській Аравії. Це піднімає ціни на нафту, що створює тиск на валюти країн-імпортерів палива.

Для Європи: євро може поступово послаблюватися.

євро може поступово послаблюватися. Для України: паливо є критичним імпортом, тому подорожчання нафти створює додатковий тиск на гривню. Наразі Нацбанк може стримувати коливання, але долар демонструє тенденцію до зростання.

Можливі сценарії розвитку подій

Аналітик зазначає, що наразі ринок реагує емоційно, оскільки триває лише третій день активної фази.

Експерт розглядає два основні варіанти:

Швидка операція (10–14 днів): Якщо активна фаза завершиться швидко, світ скористається наявними запасами нафти. У разі перемоги США отримають глобальний контроль над світовим ринком палива (контролюючи ресурси Венесуели, Ірану, Саудівської Аравії та інших союзників), що надовго зміцнить домінування долара.

Затяжна війна: Якщо бойові дії триватимуть кілька тижнів, внутрішні запаси нафти вичерпаються, що спричинить "ціновий шок". У такому разі європейські валюти почнуть падати швидше за долар. Найгіршим сценарієм вважається ситуація, якщо Іран зможе чинити тривалий опір або завдасть значного удару по силах США (наприклад, по авіаносцю).

Шевчишин додає, що на сьогодні ситуація залишається невизначеною, а поточні коливання курсів мають переважно спекулятивний характер.