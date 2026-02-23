Євро на новій психологічній позначці, долар стабільний: яким буде курс валют 24 лютого

Нацбанк оновив курс валют на 24 лютого. Доларзавтра трохи зросте в ціні, а євро вже на новій психологічній позначці.
Скільки коштуватиме валюта завтра та як війна впливає на значення долара та євро для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Головне:
Нацбанк встановив офіційний курс долара на завтра, 24 лютого, на рівні 43,29 (+2 коп) гривні. Євро ж завтра торгуватиметься за офіційним курсом в 51 гривню, що на 9 копійок вище, ніж сьогодні.
Економіст Борис Кушнірук пояснив для РБК-Україна, як змінюється структура валютних надходжень в Україну під час війни та як це впливає на фінансові показники держави.
За його словами, наразі Україна почала отримувати значно більшу підтримку не в доларах, а в євро, що зумовлено активною допомогою з боку Європейського Союзу. Водночас допомога в доларах продовжує надходити від:
Зростання частки євро в структурі активів безпосередньо впливає на стан золотовалютних резервів країни: