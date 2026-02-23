Євро на новій психологічній позначці, долар стабільний: яким буде курс валют 24 лютого

Головне:

Курс НБУ: На 24 лютого долар зріс до 43,29 грн, а євро подолав психологічну позначку у 51,00 грн.

На 24 лютого долар зріс до 43,29 грн, а євро подолав психологічну позначку у 51,00 грн. Зміна пріоритетів: Україна отримує основну масу фінансової допомоги в євро від ЄС, тоді як підтримка в доларах надходить від МВФ, Світового банку та країн поза Євросоюзом.

Україна отримує основну масу фінансової допомоги в євро від ЄС, тоді як підтримка в доларах надходить від МВФ, Світового банку та країн поза Євросоюзом. Вплив на резерви: Через те, що золоторезерви рахуються в доларах, здорожчання євро відносно американської валюти призводить до автоматичного зростання ЗВР у доларовому еквіваленті.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив офіційний курс долара на завтра, 24 лютого, на рівні 43,29 (+2 коп) гривні. Євро ж завтра торгуватиметься за офіційним курсом в 51 гривню, що на 9 копійок вище, ніж сьогодні.

Долар чи євро: яка валюта в пріоритеті для України

Економіст Борис Кушнірук пояснив для РБК-Україна, як змінюється структура валютних надходжень в Україну під час війни та як це впливає на фінансові показники держави.

Зміна структури валютних надходжень

За його словами, наразі Україна почала отримувати значно більшу підтримку не в доларах, а в євро, що зумовлено активною допомогою з боку Європейського Союзу. Водночас допомога в доларах продовжує надходити від:

країн, які не входять до Євросоюзу;

міжнародних фінансових інституцій (МВФ та Світовий банк).

Вплив на золотовалютні резерви (ЗВР)

Зростання частки євро в структурі активів безпосередньо впливає на стан золотовалютних резервів країни: