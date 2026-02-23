Евро на новой психологической отметке, доллар стабилен: каким будет курс валют 24 февраля

Нацбанк обновил курс валют на 24 февраля. Доллар завтра немного вырастет в цене, а евро уже на новой психологической отметке.
Сколько будет стоить валюта завтра и как война влияет на значение доллара и евро для Украины - читайте в материале РБК-Украина.
Главное:
Нацбанк установил официальный курс доллара на завтра, 24 февраля, на уровне 43,29 (+2 коп) гривны. Евро же завтра будет торговаться по официальному курсу в 51 гривну, что на 9 копеек выше, чем сегодня.
Экономист Борис Кушнирук объяснил для РБК-Украина, как меняется структура валютных поступлений в Украину во время войны и как это влияет на финансовые показатели государства.
По его словам, сейчас Украина начала получать значительно большую поддержку не в долларах, а в евро, что обусловлено активной помощью со стороны Европейского Союза. Вместе с тем помощь в долларах продолжает поступать от:
Рост доли евро в структуре активов непосредственно влияет на состояние золотовалютных резервов страны: