Курс доллара Экономика Авто Tech

Евро на новой психологической отметке, доллар стабилен: каким будет курс валют 24 февраля

Фото: курс евро установился на новой психологической отметке (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Нацбанк обновил курс валют на 24 февраля. Доллар завтра немного вырастет в цене, а евро уже на новой психологической отметке.

Сколько будет стоить валюта завтра и как война влияет на значение доллара и евро для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте также: Ситуация напряженная, спрос растет: что будет с курсом доллара в последнюю неделю зимы

Главное:

  • Курс НБУ: На 24 февраля доллар вырос до 43,29 грн, а евро преодолел психологическую отметку в 51,00 грн.
  • Изменение приоритетов: Украина получает основную массу финансовой помощи в евро от ЕС, тогда как поддержка в долларах поступает от МВФ, Всемирного банка и стран вне Евросоюза.
  • Влияние на резервы: Так как золоторезервы считаются в долларах, подорожание евро относительно американской валюты приводит к автоматическому росту ЗВР в долларовом эквиваленте.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил официальный курс доллара на завтра, 24 февраля, на уровне 43,29 (+2 коп) гривны. Евро же завтра будет торговаться по официальному курсу в 51 гривну, что на 9 копеек выше, чем сегодня.

Доллар или евро: какая валюта в приоритете для Украины

Экономист Борис Кушнирук объяснил для РБК-Украина, как меняется структура валютных поступлений в Украину во время войны и как это влияет на финансовые показатели государства.

Изменение структуры валютных поступлений

По его словам, сейчас Украина начала получать значительно большую поддержку не в долларах, а в евро, что обусловлено активной помощью со стороны Европейского Союза. Вместе с тем помощь в долларах продолжает поступать от:

  • стран, не входящих в Евросоюз;
  • международных финансовых институтов (МВФ и Всемирный банк).

Влияние на золотовалютные резервы (ЗВР)

Рост доли евро в структуре активов непосредственно влияет на состояние золотовалютных резервов страны:

  • Расчет в эквиваленте: Поскольку ЗВР исчисляются в долларах, изменение курса евро играет важную роль.
  • Автоматический рост: Если объем валюты в евро растет и при этом евро дорожает относительно доллара, происходит автоматический рост золотовалютных резервов в долларовом эквиваленте.
