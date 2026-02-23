Евро на новой психологической отметке, доллар стабилен: каким будет курс валют 24 февраля

Главное:

Украина получает основную массу финансовой помощи в евро от ЕС, тогда как поддержка в долларах поступает от МВФ, Всемирного банка и стран вне Евросоюза. Влияние на резервы: Так как золоторезервы считаются в долларах, подорожание евро относительно американской валюты приводит к автоматическому росту ЗВР в долларовом эквиваленте.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил официальный курс доллара на завтра, 24 февраля, на уровне 43,29 (+2 коп) гривны. Евро же завтра будет торговаться по официальному курсу в 51 гривну, что на 9 копеек выше, чем сегодня.

Доллар или евро: какая валюта в приоритете для Украины

Экономист Борис Кушнирук объяснил для РБК-Украина, как меняется структура валютных поступлений в Украину во время войны и как это влияет на финансовые показатели государства.

Изменение структуры валютных поступлений

По его словам, сейчас Украина начала получать значительно большую поддержку не в долларах, а в евро, что обусловлено активной помощью со стороны Европейского Союза. Вместе с тем помощь в долларах продолжает поступать от:

стран, не входящих в Евросоюз;

международных финансовых институтов (МВФ и Всемирный банк).

Влияние на золотовалютные резервы (ЗВР)

Рост доли евро в структуре активов непосредственно влияет на состояние золотовалютных резервов страны: