Долар тримається нижче 45: курс валют у банках та обмінниках на 27 серпня

Банки та обмінні пункти вранці 27 серпня оновили вартість долара та євро. Курс у різних установах може відрізнятися залежно від способу обміну.

Який курс долара та євро встановили сьогодні банки й обмінники, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 27 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,77 грн (-3 коп.) для продажу та 44,68 грн (-2 коп.) для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,15 грн (-3 коп.), а купують – по 51,95 грн (-5 коп.).

Фото: Курс валют в обмінниках 27 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,75 грн (-10 коп.), а для карток курс становить 44,84 грн (без змін). Євро у відділеннях можна купити по 52,35 грн (-10 коп.), а для карток – 52,35 грн (без змін).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,75 грн (-5 коп.), а для карток – 44,90 грн (-5 коп.). Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,35 грн (-10 коп.), а для карток – 52,55 грн (-10 коп.).

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,00 грн (без змін), а за комерційним курсом – 44,80 грн (без змін). Євро у касах банку можна купити по 52,40 грн (-10 коп.).

Monobank продає долари по 44,83 грн (без змін), а євро – по 52,33 грн (без змін).

Фото: Курс валют у банках 27 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонують ПриватБанк у відділеннях та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 44,75 грн.

Далі йдуть ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн, Monobank – 44,83 грн та ПриватБанк для карток – 44,84 грн.

Найдорожче американську валюту продають ПУМБ у відділеннях – 45,00 грн та Ощадбанк для карток – 44,90 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонують ПриватБанк для карток та у відділеннях, а також Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 52,35 грн.

Далі йдуть Monobank – 52,33 грн, ПУМБ – 52,40 грн, а найдорожче європейська валюта коштує в Ощадбанку для карток – 52,55 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,45 грн, Ощадбанк для карток – 44,40 грн, ПУМБ у відділеннях – 44,40 грн, Monobank – 44,43 грн, ПриватБанк для карток – 44,30 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 44,15 грн.

Євро найвигідніше продавати в Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,80 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,70 грн, ПУМБ – 51,70 грн, Monobank – 51,67 грн, ПриватБанк для карток – 51,60 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 51,35 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні