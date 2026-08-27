ua en ru
Чт, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар тримається нижче 45: курс валют у банках та обмінниках на 27 серпня

10:40 27.08.2026 Чт
3 хв
Які курси встановили ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ та Monobank?
aimg Анастасія Мацепа
Долар тримається нижче 45: курс валют у банках та обмінниках на 27 серпня Фото: банки та обмінники оновили курс валют на 27 серпня (колаж РБК-Україна)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Банки та обмінні пункти вранці 27 серпня оновили вартість долара та євро. Курс у різних установах може відрізнятися залежно від способу обміну.

Який курс долара та євро встановили сьогодні банки й обмінники, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 27 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,77 грн (-3 коп.) для продажу та 44,68 грн (-2 коп.) для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,15 грн (-3 коп.), а купують – по 51,95 грн (-5 коп.).

Долар тримається нижче 45: курс валют у банках та обмінниках на 27 серпня

Фото: Курс валют в обмінниках 27 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар і євро падають у ціні: курс НБУ на 27 серпня та як імпорт впливатиме на попит

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,75 грн (-10 коп.), а для карток курс становить 44,84 грн (без змін). Євро у відділеннях можна купити по 52,35 грн (-10 коп.), а для карток – 52,35 грн (без змін).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,75 грн (-5 коп.), а для карток – 44,90 грн (-5 коп.). Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,35 грн (-10 коп.), а для карток – 52,55 грн (-10 коп.).

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,00 грн (без змін), а за комерційним курсом – 44,80 грн (без змін). Євро у касах банку можна купити по 52,40 грн (-10 коп.).

Monobank продає долари по 44,83 грн (без змін), а євро – по 52,33 грн (без змін).

Долар тримається нижче 45: курс валют у банках та обмінниках на 27 серпня

Фото: Курс валют у банках 27 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонують ПриватБанк у відділеннях та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 44,75 грн.

Далі йдуть ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн, Monobank – 44,83 грн та ПриватБанк для карток – 44,84 грн.

Найдорожче американську валюту продають ПУМБ у відділеннях – 45,00 грн та Ощадбанк для карток – 44,90 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонують ПриватБанк для карток та у відділеннях, а також Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 52,35 грн.

Далі йдуть Monobank – 52,33 грн, ПУМБ – 52,40 грн, а найдорожче європейська валюта коштує в Ощадбанку для карток – 52,55 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,45 грн, Ощадбанк для карток – 44,40 грн, ПУМБ у відділеннях – 44,40 грн, Monobank – 44,43 грн, ПриватБанк для карток – 44,30 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 44,15 грн.

Євро найвигідніше продавати в Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,80 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,70 грн, ПУМБ – 51,70 грн, Monobank – 51,67 грн, ПриватБанк для карток – 51,60 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 51,35 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні

  • ПриватБанк (у відділеннях) – 44 750 грн.
  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 44 750 грн.
  • ПУМБ (комерційний курс) – 44 800 грн.
  • Monobank – 44 830 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 44 840 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 44 900 грн.
  • ПУМБ (у відділеннях) – 45 000 грн.

\

Читайте також: Курс долара у вересні: експерт назвав чотири фактори, які впливатимуть на валютний ринок

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Горять склади під Києвом, удари по енергетиці на Полтавщині: все про наслідки обстрілу
Горять склади під Києвом, удари по енергетиці на Полтавщині: все про наслідки обстрілу
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають