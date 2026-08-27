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Евро ниже 52 гривен: курс НБУ на 28 августа и главные риски для национальной валюты

16:40 27.08.2026 Чт
2 мин
Что может повлиять на валютный рынок в ближайшее время?
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Евро ниже 52 гривен: курс НБУ на 28 августа и главные риски для национальной валюты Фото: НБУ обновил официальный курс доллара и евро на 28 августа (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к основным иностранным валютам на пятницу, 28 августа. Регулятор к концу рабочей недели снизил стоимость доллара и евро.

Каким будет официальный курс валют в пятницу и какие риски могут влиять на валютный рынок в ближайшее время, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

По данным НБУ, на 28 августа официальный курс доллара установлен на уровне 44,54 грн, что на 3 копейки меньше, чем днем ранее.

Евро будет стоить 51,85 грн, снизившись на 15 копеек по сравнению с курсом на 27 августа.

Таким образом, обе основные иностранные валюты в конце недели подешевели по отношению к гривне.

Евро ниже 52 гривен: курс НБУ на 28 августа и главные риски для национальной валюты

Фото: официальный курс валют НБУ на 28 августа (инфографика РБК-Украина)

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Что может повлиять на валютный рынок

Одним из рисков для валютного рынка остаются последствия российских атак и связанные с ними логистические проблемы. Удары по складам, распределительным центрам, АЗС, транспортной и портовой инфраструктуре увеличивают расходы украинского бизнеса.

Как пояснил в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тарас Лесовой, предприятиям из-за этого приходится менять маршруты, восстанавливать поврежденное оборудование, создавать резервные запасы и искать альтернативные логистические решения.

Отдельное значение эксперт отмечает для морской логистики, которая играет важную роль для украинского аграрного экспорта.

''Ограничение экспорта может привести к меньшему притоку валютной выручки и увеличить роль НБУ в покрытии дефицита предложения валюты'', – отметил Лесовой.

В таких условиях ситуация на валютном рынке будет зависеть не только от внутреннего спроса и предложения, но и от возможности украинского бизнеса бесперебойно экспортировать товары и получать валютную выручку.

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