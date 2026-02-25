Євро на межі, долар тримає позиції: який курс на 26 лютого та за які гривні валюту не купити

Долар тримається на позначці вище 43 гривень, євро ж після послаблення торгується на межі психологічної позначки в 51 гривню.
Який офіційний курс встановлено на завтра та за які банкноти гривні валюту вже не купити - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Нацбанк встановив офіційний курс долара на 26 лютого на рівні 43,24 гривень. Це на дві копійки менше, ніж курс сьогодні.
Євро ж вже кілька днів тримається на межі 51 гривні. На завтра курс європейської валюти залишиться без змін - 50,96 гривень.
Фото: курс валют на 26 лютого (інфографіка РБК-Україна)
Як повідомляється на сайті НБУ, 1 жовтня 2020 року в Україні перестали бути засобом платежу банкноти певних зразків. Це означає, що використовувати їх для розрахунків або купівлі іноземної валюти більше неможливо.
Які саме купюри вилучені з обігу?
Йдеться про банкноти всіх років випуску зразків до 2003 року таких номіналів:
Ці гроші більше не приймаються як засіб платежу під час будь-яких операцій.
Де і як довго можна обміняти ці банкноти?
Якщо у вас залишилися такі купюри, їх все ще можна обміняти на придатні до обігу платіжні банкноти та монети.
Де обміняти: У Національному банку України та в уповноважених банках.
Терміни: Обмін можливий протягом усього періоду дії воєнного стану в Україні та ще впродовж 90 днів (трьох місяців) після його припинення або скасування.