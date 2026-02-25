Євро на межі, долар тримає позиції: який курс на 26 лютого та за які гривні валюту не купити

Головне:

Долар знизився до 43,24 грн (-2 коп.), а євро залишається стабільним на рівні 50,96 грн. Обмеження на обмін: Купити валюту або розрахуватися неможливо банкнотами зразків до 2003 року (номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень), оскільки вони вилучені з обігу.

Непридатні до оплати купюри можна обміняти на нові в Національному банку України та в уповноважених банках. Крайній термін: Обмін старого зразка гривень можливий упродовж усього періоду дії воєнного стану та ще протягом 90 днів після його завершення.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив офіційний курс долара на 26 лютого на рівні 43,24 гривень. Це на дві копійки менше, ніж курс сьогодні.

Євро ж вже кілька днів тримається на межі 51 гривні. На завтра курс європейської валюти залишиться без змін - 50,96 гривень.

Фото: курс валют на 26 лютого (інфографіка РБК-Україна)

За які гривні валюту не купити

Як повідомляється на сайті НБУ, 1 жовтня 2020 року в Україні перестали бути засобом платежу банкноти певних зразків. Це означає, що використовувати їх для розрахунків або купівлі іноземної валюти більше неможливо.

Які саме купюри вилучені з обігу?

Йдеться про банкноти всіх років випуску зразків до 2003 року таких номіналів:

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень.

Ці гроші більше не приймаються як засіб платежу під час будь-яких операцій.

Де і як довго можна обміняти ці банкноти?

Якщо у вас залишилися такі купюри, їх все ще можна обміняти на придатні до обігу платіжні банкноти та монети.

Де обміняти: У Національному банку України та в уповноважених банках.

Терміни: Обмін можливий протягом усього періоду дії воєнного стану в Україні та ще впродовж 90 днів (трьох місяців) після його припинення або скасування.