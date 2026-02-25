Евро на грани, доллар держит позиции: какой курс на 26 февраля и за какие гривны валюту не купить

Доллар держится на отметке выше 43 гривен, евро же после ослабления торгуется на грани психологической отметки в 51 гривну.
Какой официальный курс установлен на завтра и за какие банкноты гривны валюту уже не купить - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Нацбанк установил официальный курс доллара на 26 февраля на уровне 43,24 гривен. Это на две копейки меньше, чем курс сегодня.
Евро же уже несколько дней держится на грани 51 гривны. На завтра курс европейской валюты останется без изменений - 50,96 гривен.
Фото: курс валют на 26 февраля (инфографика РБК-Украина)
Как сообщается на сайте НБУ, 1 октября 2020 года в Украине перестали быть средством платежа банкноты определенных образцов. Это означает, что использовать их для расчетов или покупки иностранной валюты больше невозможно.
Какие именно купюры изъяты из обращения?
Речь идет о банкнотах всех годов выпуска образцов до 2003 года таких номиналов:
Эти деньги больше не принимаются в качестве средства платежа при любых операциях.
Где и как долго можно обменять эти банкноты?
Если у вас остались такие купюры, их все еще можно обменять на пригодные к обращению платежные банкноты и монеты.
Где обменять: В Национальном банке Украины и в уполномоченных банках.
Сроки: Обмен возможен в течение всего периода действия военного положения в Украине и еще в течение 90 дней (трех месяцев) после его прекращения или отмены.