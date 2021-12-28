ru ua
Вт, 28 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Евро снова дорожает. НБУ установил курс на 29 декабря

Новина українською →
Украина, Вторник 28 декабря 2021 17:52
Евро снова дорожает. НБУ установил курс на 29 декабря Фото: курс евро вырос на 3 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,84 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 декабря установлен на таком уровне: 30,8401 гривен за евро (+0,0205 грн). При этом курс евро на 28 декабря составляет 30,8196 гривен за евро.

Евро снова дорожает. НБУ установил курс на 29 декабря

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро растет после снижения накануне.

Евро снова дорожает. НБУ установил курс на 29 декабря

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,78 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,75 гривен за евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евро Курс НБУ Курс гривны
NEWS
"На такую уловку нельзя поддаваться". Премьер Эстонии против "гарантий безопасности" для РФ
"На такую уловку нельзя поддаваться". Премьер Эстонии против "гарантий безопасности" для РФ
DAILY
Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа