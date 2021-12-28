Євро знову дорожчає. НБУ встановив курс на 29 грудня
Фото: курс євро виріс на 3 копійки (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,84 гривень за євро. Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 29 грудня встановлено на такому рівні: 30,8401 гривень за євро (+0,0205 грн). При цьому курс євро на 28 грудня становить 30,8196 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс євро зростає після зниження напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 30,78 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,75 гривень за євро.