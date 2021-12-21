Евро дорожает: НБУ установил курс на 22 декабря
Фото: курс евро вырос на 2 копейки (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,78 гривен за евро. Это на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 22 декабря установлен на таком уровне: 30,7859 гривен за евро (+0,0198 грн). При этом курс евро на 21 декабря составляет 30,7661 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, официальный курс евро вырос после снижения накануне.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже упал на 18 копеек до 30,66 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,64 гривен за евро.