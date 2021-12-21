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Евро дорожает: НБУ установил курс на 22 декабря

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Украина, Вторник 21 декабря 2021 17:54
Евро дорожает: НБУ установил курс на 22 декабря Фото: курс евро вырос на 2 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,78 гривен за евро. Это на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 декабря установлен на таком уровне: 30,7859 гривен за евро (+0,0198 грн). При этом курс евро на 21 декабря составляет 30,7661 гривен за евро.

Евро дорожает: НБУ установил курс на 22 декабря

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос после снижения накануне.

Евро дорожает: НБУ установил курс на 22 декабря

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже упал на 18 копеек до 30,66 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,64 гривен за евро.

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