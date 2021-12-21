Євро дорожчає: НБУ встановив курс на 22 грудня
Фото: курс євро виріс на 2 копійки (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 22 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,78 гривень за євро. Це на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 22 грудня встановлено на такому рівні: 30,7859 гривень за євро (+0,0198 грн). При цьому курс євро на 21 грудня становить 30,7661 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс євро виріс після зниження напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу впав на 18 копійок до 30,66 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,64 гривень за євро.