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Євро дорожчає: НБУ встановив курс на 22 грудня

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Україна, Вівторок 21 грудня 2021 17:54
Євро дорожчає: НБУ встановив курс на 22 грудня Фото: курс євро виріс на 2 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 22 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,78 гривень за євро. Це на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 грудня встановлено на такому рівні: 30,7859 гривень за євро (+0,0198 грн). При цьому курс євро на 21 грудня становить 30,7661 гривень за євро.

Євро дорожчає: НБУ встановив курс на 22 грудня

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро виріс після зниження напередодні.

Євро дорожчає: НБУ встановив курс на 22 грудня

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу впав на 18 копійок до 30,66 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,64 гривень за євро.

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