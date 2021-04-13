UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Евро дорожает: НБУ установил курс на 14 апреля

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,32 гривен за евро. Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 апреля установлен на таком уровне: 33,3218 гривен за евро (+0,046 грн). При этом курс евро на 13 апреля составляет 33,2758 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 33,52 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,49 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,01 гривен за доллар. Курс вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 14 апреля установлен на таком уровне: 28,0156 гривен за 1 доллар (+0,0821 грн). При этом курс доллара на 13 апреля составляет: 27,9335 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара поднялся выше 28 гривен впервые со 2 марта, когда он составлял 28,0007 гривен за доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Курс еврокурс НБУКурс гривны
Читайте также
Курс доллара на межбанке поднялся выше 28 гривен
НБУ поднял курс доллара выше 28 гривен впервые с начала марта
Прогноз погоды