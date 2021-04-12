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Євро дорожчає: НБУ встановив курс на 13 квітня

Новость на русском → Україна, Понеділок 12 квітня 2021 17:59
Євро дорожчає: НБУ встановив курс на 13 квітня Фото: єдина європейська валюта дорожчає (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 13 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,27 гривень за євро. Це на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 квітня встановлено на такому рівні: 33,2758 гривень за євро (+0,1236 грн). При цьому курс євро на 12 квітня становить 33,1522 гривень за євро.

Євро дорожчає: НБУ встановив курс на 13 квітня

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 33,30 гривень за євро. Курс євро на купівлі становить 33,28 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 13 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 13 квітня встановлено на такому рівні: 27,9335 гривень за 1 долар (+0,0241 грн). При цьому курс долара на 12 квітня складає: 27,9094 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знову виріс після зниження напередодні.

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