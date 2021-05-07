Евро дорожает: НБУ установил курс на 11 мая

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 мая 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,49 гривен за евро. Это на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 11 мая установлен на таком уровне: 33,4904 гривен за евро (+0,0775 грн). При этом курс евро на 7 мая составляет 33,4129 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 33,65 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,62 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,76 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 мая установлен на таком уровне: 27,7641 гривен за 1 доллар (+0,0436 грн). При этом курс доллара на 7 мая составляет: 27,7205 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.