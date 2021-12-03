Евро дешевеет. НБУ установил курс на 6 декабря
Фото: курс евро упал на 12 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 6 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,82 гривен за евро. Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 6 декабря установлен на таком уровне: 30,8277 гривен за евро (-0,1161 грн). При этом курс евро на 3 декабря составляет 30,9438 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, официальный курс евро снизился после роста накануне.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,87 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,85 гривен за евро.