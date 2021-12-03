Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 3 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,34 гривен за доллар, курс в покупке до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,87 гривен за евро.