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Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 6 грудня

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Україна, П'ятниця 03 грудня 2021 17:52
Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 6 грудня Фото: курс євро впав на 12 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,82 гривень за євро. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 грудня встановлено на такому рівні: 30,8277 гривень за євро (-0,1161 грн). При цьому курс євро на 3 грудня становить 30,9438 гривень за євро.

Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 6 грудня

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро знизився після зростання напередодні.

Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 6 грудня

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 30,87 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,85 гривень за євро.

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