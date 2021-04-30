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Евро дешевеет: НБУ установил курс на 5 мая

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 17:49
Евро дешевеет: НБУ установил курс на 5 мая Фото: курс евро упал на 14 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 мая 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,51 гривен за евро. Это на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 мая установлен на таком уровне: 33,5112 гривен за евро (-0,1315 грн). При этом курс евро на 30 апреля составляет 33,6427 гривен за евро.

Евро дешевеет: НБУ установил курс на 5 мая

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс снизился после роста накануне.

Евро дешевеет: НБУ установил курс на 5 мая

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,57 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,55 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 5 мая установлен на таком уровне: 27,733 гривен за 1 доллар (-0,0170 грн). При этом курс доллара на 30 апреля составляет: 27,75 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

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