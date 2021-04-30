Євро дешевшає: НБУ встановив курс на 5 травня
Національний банк України (НБУ) на 5 травня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,51 гривень за євро. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс євро на 5 травня встановлено на такому рівні: 33,5112 гривень за євро (-0,1315 грн). При цьому курс євро на 30 квітня становить 33,6427 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс знизився після зростання напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 1 копійку до 33,57 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 33,55 гривень за євро.
Курс долара
Національний банк України (НБУ) на 5 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс гривні до долара на 5 травня встановлено на такому рівні: 27,733 гривень за 1 долар (-0,0170 грн). При цьому курс долара на 30 квітня становить: 27,75 гривень за 1 долар.
Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.