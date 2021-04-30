Євро дешевшає: НБУ встановив курс на 5 травня

Національний банк України (НБУ) на 5 травня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,51 гривень за євро. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 5 травня встановлено на такому рівні: 33,5112 гривень за євро (-0,1315 грн). При цьому курс євро на 30 квітня становить 33,6427 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 1 копійку до 33,57 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 33,55 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 5 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 5 травня встановлено на такому рівні: 27,733 гривень за 1 долар (-0,0170 грн). При цьому курс долара на 30 квітня становить: 27,75 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.