Евро дешевеет. НБУ установил курс на 28 января
Фото: курс евро упал на 14 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,34 гривен за евро. Это на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 28 января 2022 года установлен на таком уровне: 32,3432 гривен за евро (-0,1371 грн). При этом курс евро на 27 января составляет 32,4803 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро снизился после роста в течение двух дней подряд.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже снизился на 25 копеек до 32,27 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,25 гривен за евро