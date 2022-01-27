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Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 28 січня

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Україна, Четвер 27 січня 2022 17:52
Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 28 січня Фото: курс євро впав на 14 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,34 гривень за євро. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 32,3432 гривень за євро (-0,1371 грн). При цьому курс євро на 27 січня становить 32,4803 гривень за євро.

Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 28 січня

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро знизився після зростання протягом двох днів поспіль.

Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 28 січня

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 25 копійок до 32,27 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,25 гривень за євро

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