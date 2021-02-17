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Евро дешевеет: НБУ установил курс на 18 февраля

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля января 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,64 гривен за евро. Это на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 февраля установлен на таком уровне: 33,6422 гривен за евро (-0,1286 грн). При этом курс евро на 17 февраля составляет 33,7708 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 33,51 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 33,48 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 18 февраля установлен на таком уровне: 27,9038 гривен за 1 доллар (+0,0734 грн). При этом курс доллара на 17 февраля составляет: 27,8304 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.

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