Евро дешевеет: НБУ снизил официальный курс на 9 октября

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,27 гривен за евро. Это на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 октября установлен на таком уровне: 33,2799 гривен за евро (-0,0504 грн). При этом курс евро на 7 октября составляет 33,3303 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 33,15 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,13 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,28 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 октября установлен на таком уровне: 28,2836 гривен за 1 доллар (-0,0404 грн). При этом курс доллара на 8 октября составляет 28,3240 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после длительного роста.