ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НБУ снижает официальный курс доллара третий день подряд

Киев, Четверг 08 октября 2020 16:29
НБУ снижает официальный курс доллара третий день подряд
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар падает после длительного роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,28 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 октября установлен на таком уровне: 28,2836 гривен за 1 доллар (-0,0404 грн). При этом курс доллара на 8 октября составляет 28,3240 гривен за 1 доллар.

НБУ снижает официальный курс доллара третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после длительного роста.

НБУ снижает официальный курс доллара третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке до 28,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 33,34 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 8 октября справочный курс на уровне 28,28 грн/доллар, снизив его по сравнению с 6 октября (28,32 грн/доллар).

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что предложение валюты от экспорта осенью должно возрасти. Однако НБУ не планирует ломать рыночный тренд с помощью интервенций.

Читайте РБК-Украина в Google News

Курс доллара Новости Украины Экономика Курс долларакурс НБУКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь