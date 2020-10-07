НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 15 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,33 гривен за евро. Это на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 октября установлен на таком уровне: 33,3303 гривен за евро (-0,1519 грн). При этом курс евро на 7 октября составляет 33,4822 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 33,31 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,29 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,32 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 8 октября установлен на таком уровне: 28,3240 гривен за 1 доллар (-0,0399 грн). При этом курс доллара на 7 октября составляет 28,3639 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается второй день подряд после длительного роста.