На межбанке наметилась смена тренда: курс доллара снижается

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился ниже уровня 28,25 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 8 октября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 28,23 гривен за доллар, курс в покупке до 28,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 33,15 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2150 - 28,2350 грн/доллар, евро 33,1328 - 33,1563 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3643 грн/рубль.

Отметим, 7 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3050 - 28,3200 грн/доллар, евро 33,2921 - 33,3156 грн/евро, российский рубль 0,3617 - 0,3622 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,28 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 октября установлен на таком уровне: 28,2836 гривен за 1 доллар (-0,0404 грн). При этом курс доллара на 8 октября составляет 28,3240 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после длительного роста.