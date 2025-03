Євро-2025: Дорощук здобув для України "історичне золото", Нікітін посів 5-те місце

Уродженець Кропивницького 23-річний Дорощук здобув на змаганнях на Євро-2025 першу медаль з легкої атлетики в приміщенні, й одразу - "золоту".

В Апелдорні майстер спорту України, бронзовий призер чемпіонату Європи (2024) підтвердив свій статус лідера світового сезону зі стрибків у висоту.

З першої спроби Дорощук повторив свій найкращий результат стрибком на 2,32 м, а також безпомилково виконав усі попередні спроби.

"А після цього так само з першої перелетів і 2.34 м, поліпшивши й особистий рекорд, і найкращий результат сезону у світі", - зазначають у Федерації.

UKRAINE IN GOLD!



Oleh Doroshchuk cleared a best of 2.34m and took the world lead! Maybe the double for Ukraine tomorrow in high jump?



Watch the Suspilne broadcast across the world Live on #EurovisionSport: https://t.co/sO3KemlS4M#Apeldoorn2025 pic.twitter.com/4b0lDNvNyt