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Євро-2025: Дорощук здобув для України "історичне золото", Нікітін посів 5-те місце

Неділя 09 березня 2025 03:07
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Євро-2025: Дорощук здобув для України "історичне золото", Нікітін посів 5-те місце Фото: Олег Дорощук, український легкоатлет (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

На Чемпіонаті Європи 2025 в нідерландському Апелдорні український легкоатлет Олег Дорощук тріумфував у стрибках у висоту у приміщенні, та здобув для України золоту медаль. Спортсмен Дмитро Нікітін показав п'ятий результат у Фіналі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію легкої атлетики України (ФЛАУ).

Уродженець Кропивницького 23-річний Дорощук здобув на змаганнях на Євро-2025 першу медаль з легкої атлетики в приміщенні, й одразу - "золоту".

В Апелдорні майстер спорту України, бронзовий призер чемпіонату Європи (2024) підтвердив свій статус лідера світового сезону зі стрибків у висоту.

З першої спроби Дорощук повторив свій найкращий результат стрибком на 2,32 м, а також безпомилково виконав усі попередні спроби.

"А після цього так само з першої перелетів і 2.34 м, поліпшивши й особистий рекорд, і найкращий результат сезону у світі", - зазначають у Федерації.

Також ФЛАУ навела слова Дорощука після тріумфу у коментарі "Суспільне Спорт" про те, що він "нормально відбував стрибки й розумів, що, долаючи все з першої спроби, зможу виграти золото".

"Кожен момент по-своєму класний і неповторний. Проте це історичне золото для України", - сказав чемпіон ЧЄ в приміщенні (2025).

Олег Дорощук на Євро-2025 (фото: Ulf Schiller/athletix.ch)

25-річний легкоатлет Нікітін за результатами Фіналу Євро-2025 посів 5-те місце зі стрибків у висоту з результатом 2.26 м.

"Стрибки були непогані, особливо третя спроба на 2.29-– вона, мабуть, одна з найкращих сьогодні. Але загалом відчуваю, що міг зробити більше. Упродовж сезону результати були стабільні, у фіналі почувався добре, сили були. Стрибок на 2.26 показує, що можна було йти далі", - цитує спортсмена ФЛАУ.

Також Нікітін зауважив, що хотів "взяти 2.29 з першої" спроби, але "не склалося, але це не кінець".

Євро-2025: Дорощук здобув для України &quot;історичне золото&quot;, Нікітін посів 5-те місце

Дмитро Нікітін на Євро-2025 (фото: Ulf Schiller/athletix.ch)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало повний розклад легкоатлетичного форуму на Євро-2025.

А також 1 березня ми розповіли, як шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс встановив черговий рекорд у стрибках з жердиною.

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