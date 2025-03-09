Євро-2025: Дорощук здобув для України "історичне золото", Нікітін посів 5-те місце

На Чемпіонаті Європи 2025 в нідерландському Апелдорні український легкоатлет Олег Дорощук тріумфував у стрибках у висоту у приміщенні, та здобув для України золоту медаль. Спортсмен Дмитро Нікітін показав п'ятий результат у Фіналі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію легкої атлетики України ( ФЛАУ ).

Уродженець Кропивницького 23-річний Дорощук здобув на змаганнях на Євро-2025 першу медаль з легкої атлетики в приміщенні, й одразу - "золоту".

В Апелдорні майстер спорту України, бронзовий призер чемпіонату Європи (2024) підтвердив свій статус лідера світового сезону зі стрибків у висоту.

З першої спроби Дорощук повторив свій найкращий результат стрибком на 2,32 м, а також безпомилково виконав усі попередні спроби.

"А після цього так само з першої перелетів і 2.34 м, поліпшивши й особистий рекорд, і найкращий результат сезону у світі", - зазначають у Федерації.

UKRAINE IN GOLD!



Oleh Doroshchuk cleared a best of 2.34m and took the world lead! Maybe the double for Ukraine tomorrow in high jump?



Watch the Suspilne broadcast across the world Live on #EurovisionSport: https://t.co/sO3KemlS4M#Apeldoorn2025 pic.twitter.com/4b0lDNvNyt — Eurovision Sport (@EurovisionSport) March 8, 2025

Також ФЛАУ навела слова Дорощука після тріумфу у коментарі "Суспільне Спорт" про те, що він "нормально відбував стрибки й розумів, що, долаючи все з першої спроби, зможу виграти золото".

"Кожен момент по-своєму класний і неповторний. Проте це історичне золото для України", - сказав чемпіон ЧЄ в приміщенні (2025).

Олег Дорощук на Євро-2025 (фото: Ulf Schiller/athletix.ch)

25-річний легкоатлет Нікітін за результатами Фіналу Євро-2025 посів 5-те місце зі стрибків у висоту з результатом 2.26 м.

"Стрибки були непогані, особливо третя спроба на 2.29-– вона, мабуть, одна з найкращих сьогодні. Але загалом відчуваю, що міг зробити більше. Упродовж сезону результати були стабільні, у фіналі почувався добре, сили були. Стрибок на 2.26 показує, що можна було йти далі", - цитує спортсмена ФЛАУ.

Також Нікітін зауважив, що хотів "взяти 2.29 з першої" спроби, але "не склалося, але це не кінець".

Дмитро Нікітін на Євро-2025 (фото: Ulf Schiller/athletix.ch)