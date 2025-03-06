Збірна України на чолі з Магучіх стартує на Євро-2025: повний розклад легкоатлетичного форуму

6 березня в нідерландському Апелдорні розпочинається перше значне легкоатлетичне змагання сезону – чемпіонат Європи у приміщеннях. На ньому виступить збірна України, в складі якої найкраща легкоатлетка світу 2024 року Ярослава Магучіх.

Змагання триватимуть чотири дні та завершаться в неділю, 9 березня. На Євро розіграють 26 комплектів нагород. 17 українських легкоатлетів виступлять у восьми видах.

Найбільше представництво – в стрибках у висоту, де змагатиметься шість українців (по три у жіночому та чоловічому турнірах). До складу команди увійшли обидві призерки попередньої континентальної першості – Ярослава Магучіх та Катерина Табашник. Також виступатиме в Нідерландах фіналіст Діамантової ліги в стрибках у висоту Олег Дорощук.

Континентальна першість стане підготовкою до ЧС у приміщенні. Світовий форум відбудеться 21-23 березня в китайському Нанкіні.

Склад збірної України

стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Чумаченко

Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Чумаченко стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін, Вадим Кравчук

Олег Дорощук, Дмитро Нікітін, Вадим Кравчук потрійний стрибок, жінки: Ольга Корсун, Марія Сіней, Анна Красуцька

Ольга Корсун, Марія Сіней, Анна Красуцька потрійний стрибок, чоловіки: Владислав Шепелєв

Владислав Шепелєв біг на 400 м, жінки: Тетяна Мельник

Тетяна Мельник біг на 400 м, чоловіки: Олександр Погорілко

Олександр Погорілко біг на 60 м, жінки: Діана Гончаренко

Діана Гончаренко біг на 60 м з бар'єрами, жінки: Анна Плотіцина

Анна Плотіцина п'ятиборство, жінки: Юлія Лобан

Юлія Лобан стрибки у довжину, чоловіки: Данило Дубина

Данило Дубина штовхання ядра, чоловіки: Артем Левченко

Олег Дорощук (фото: Getty Images)

Розклад змагань

6 березня (четвер)

18:30, церемонія відкриття

19:20, стрибки у висоту, чоловіки (кваліфікація)

19:35, потрійний стрибок, жінки (кваліфікація)

20:05, стрибки з жердиною, жінки (кваліфікація)

20:10, біг 1500 м, жінки (кваліфікація)

20:55, біг 1500 м, чоловіки (кваліфікація)

21:30, стрибки в довжину, чоловіки (кваліфікація)

21:48, біг 60 м з бар’єрами, жінки (кваліфікація)

22:20, біг 60 м з/б, чоловіки (кваліфікація)

22:52, змішана естафета 4х400 м (фінал)

7 березня (п'ятниця)

10:30, семиборство, чоловіки (60 м, стрибки у висоту)

11:15, біг 800 м, жінки (кваліфікація)

12:00, стрибки у висоту, жінки (кваліфікація)

12:05, біг 800 м, чоловіки (кваліфікація)

12:42, стрибки в довжину, жінки (кваліфікація)

12:55, біг 400 м, жінки (кваліфікація)

13:45, біг 400 м, чоловіки (кваліфікація)

13:58, семиборство, чоловіки (штовхання ядра)

14:40, потрійний стрибок, чоловіки (кваліфікація)

14:45, біг 60 м, жінки (півфінал)

15:05, біг 60 м, чоловіки (півфінал)

Вечірня сесія

19:50, потрійний стрибок, жінки (фінал)

20:00, семиборство, чоловіки (стрибки у висоту)

20:05, штовхання ядра, чоловіки (кваліфікація)

20:58, біг 400 м, жінки (півфінал)

21:19, біг 400 м, чоловіки (півфінал)

21:34, стрибки в довжину, чоловіки (фінал)

22:00, біг 1500 м, жінки (фінал)

22:15, біг 1500 м, жінки (фінал)

22:43, біг 60 м з/б, жінки (фінал)

22:53, біг 60 м з/б, чоловіки (фінал)

8 березня (субота)

11:00, семиборство, чоловіки (60 м /зб)

11:20, біг 3000 м з/п, жінки (кваліфікація)

11:50, штовхання ядра, жінка (кваліфікація)

12:00, семиборство, чоловіки (стрибки з жердиною)

13:00, біг 60 м, чоловіки (кваліфікація)

13:45, біг 3000 м з/п, чоловіки (кваліфікація)

Вечірня сесія

19:40, потрійний стрибок, чоловіки (фінал)

20:10, біг 60 м, чоловіки (півфінал)

20:35, стрибки з жердиною, жінки (фінал)

20:53, біг 800 м, жінки (півфінал)

21:09, стрибки у висоту, чоловіки (фінал)

21:13, біг 800 м, чоловіки (півфінал)

21:29, стрибки в довжину, жінки (фінал)

21:45, семиборство, чоловіки (1000 м, фінал)

22:10, біг 400 м, чоловіки (фінал)

22:40, біг 60 м, чоловіки (фінал)

22:50, біг 400 м, жінки (фінал)

9 березня (неділя)

10:00, п'ятиборство, жінки (60 м з/б)

10:50, п'ятиборство, жінки (стрибки у висоту)

11:05, штовхання ядра, чоловіки (кваліфікація)

13:00, біг 60 м, жінки (кваліфікація)

13:21, п'ятиборство, жінки (штовхання ядра)

Вечірня сесія

16:10, п'ятиборство, жінки (стрибки у довжину)

17:05, біг 60 м, жінки (півфінал)

17:28, штовхання ядра, чоловіки (фінал)

17:33, біг 800 м, жінки (фінал)

17:42, стрибки з жердиною, чоловіки (фінал)

17:50, біг 3000 м з/п, чоловіки (фінал)

18:05, стрибки у висоту, жінки (фінал)

18:27, біг 800 м, чоловіки (фінал)

18:36, біг 3000 м з/п, жінки (фінал)

18:52, штовхання ядра, жінки (фінал)

19:03, п'ятиборство, жінки (800 м, фінал)

19:24, естафета 4х400 м, чоловіки (фінал)

19:37, біг 60 м, жінки (фінал)

19:50, естафета 4х400 м, жінки (фінал)

Де дивитися

Ексклюзивним транслятором чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні в Україні є "Суспільне Спорт". На сайті турнір транслюватиметься у повному обсязі в прямому ефірі: ранкові та вечірні сесії усіх змагальних днів. Також змагання транслюватимуться на місцевих каналах "Суспільного".

Крім того, на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" окремо транслюватимуться наживо змагання в стрибках у висоту: чоловіча кваліфікація (четвер, 6 березня, 19:20), жіноча кваліфікація (п'ятниця, 7 березня, 12:00), чоловічий фінал (субота, 8 березня, 21:09) та жіночий фінал (неділя, 9 березня, 18:05).

Також на YouTube-каналі будуть доступні найкращі моменти змагань, ексклюзивні репортажі та коментарі з Апелдорна.