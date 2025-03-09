Евро-2025: Дорощук добыл для Украины "историческое золото", Никитин занял 5-е место

На Чемпионате Европы 2025 в нидерландском Апелдорне украинский легкоатлет Олег Дорощук торжествовал в прыжках в высоту в помещении, и получил для Украины золотую медаль. Спортсмен Дмитрий Никитин показал пятый результат в Финале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины (ФЛАУ ).

Уроженец Кропивницкого 23-летний Дорощук получил на соревнованиях на Евро-2025 первую медаль по легкой атлетике в помещении, и сразу - "золотую".

В Апелдорне мастер спорта Украины, бронзовый призер чемпионата Европы (2024) подтвердил свой статус лидера мирового сезона по прыжкам в высоту.

С первой попытки Дорощук повторил свой лучший результат прыжком на 2,32 м, а также безошибочно выполнил все предыдущие попытки.

"А после этого так же с первой перелетел и 2.34 м, улучшив и личный рекорд, и лучший результат сезона в мире", - отмечают в Федерации.

UKRAINE IN GOLD!



Олег Дорощук показал лучший результат в 2.34 м и захватил мировое лидерство! Может быть, дубль для Украины завтра в прыжках в высоту?



Смотрите прямую трансляцию Суспильного по всему миру в прямом эфире на #EurovisionSport: https://t.co/sO3KemlS4M#Apeldoorn2025 pic.twitter.com/4b0lDNvNyt - Евровидение Спорт (@EurovisionSport) 8 марта 2025 года

Также ФЛАУ привела слова Дорощука после триумфа в комментарии "Суспільне Спорт" о том, что он "нормально отбывал прыжки и понимал, что, преодолевая все с первой попытки, смогу выиграть золото".

"Каждый момент по-своему классный и неповторимый. Однако это историческое золото для Украины", - сказал чемпион ЧЕ в помещении (2025).

Олег Дорощук на Евро-2025 (фото: Ulf Schiller/athletix.ch)

25-летний легкоатлет Никитин по результатам Финала Евро-2025 занял 5-е место по прыжкам в высоту с результатом 2.26 м.

"Прыжки были неплохие, особенно третья попытка на 2.29 - она, пожалуй, одна из лучших сегодня. Но в целом чувствую, что мог сделать больше. В течение сезона результаты были стабильные, в финале чувствовал себя хорошо, силы были. Прыжок на 2.26 показывает, что можно было идти дальше", - цитирует спортсмена ФЛАУ.

Также Никитин отметил, что хотел "взять 2.29 с первой" попытки, но "не сложилось, но это не конец".

Дмитрий Никитин на Евро-2025 (фото: Ulf Schiller/athletix.ch)