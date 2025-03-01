Новий рекорд Дюплантіса: сантиметр підкорився з другої спроби (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт World Athletics .

Подія сталася на турнірі Континентального туру в французькому Клермон-Феррані. Дюплантіс подолав позначку 6,27 метра.

На рекордний стрибок швед вийшов вже у статусі переможця змагання. Щоб випередити інших учасників турніру йому знадобилося взяти лише чотири планки – 5,65, 5,91, 6,02 та 6,07 метра. Залишившись у секторі наодинці, він вирішив штурмувати нове світове досягнення – 6,27 м.

Перша спроба виявилася невдалою, але з другої висота підкорилася. Таким чином, Дюплантіс встановив 11-й рекорд у своїй кар'єрі та другий – у Клермон-Феррані. Два роки тому у французькому місті шведський легкоатлет подолав планку на 6,22 метра.

Хто такий Арман Дюплантіс

25-річний шведський стрибун з жердиною. Народився в США, в штаті Луїзіана. Його батько має французьке коріння, мати – шведка.

На міжнародних легкоатлетичних змаганнях виступає з 2018 року. Дворазовий олімпійський чемпіон – Токіо-2020 та Парижа-2024. Дворазовий переможець чемпіонатів світі та триразовий – Європи.

Вперше встановив світовий рекорд в приміщенні, підкоривши висоту 6,17 метрів у лютому 2020-го. А на етапі Діамантової ліги у вересні 2020-го Дюплантіс побив світовий рекорд українця Сергія Бубки на відкритих аренах – 6,15 м. Це досягнення трималось 26 років і 48 днів.

З того часу щоразу покращує свій результат на один сантиметр. Світові рекорди Дюплантіса за роками: 2020 – 2, 2022 – 3, 2023 – 2, 2024 – 3, 2025 – 1.

(x.com/WorldAthletics)